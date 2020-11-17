فوكس نيوز: ترامب لم يطلب الاطلاع على خيارات ضرب إيران

كتب أحمد عرفة

نقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن مصادر بالبيت الأبيض، تأكيدها أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يطلب الاطلاع على خيارات ضرب إيران، وفقا لمصادر إعلامية.

ونقلت فوكس نيوز عن مصادر بالبيت الأبيض تأكيدها أن مستشار الأمن القومى هو من طلب الخيارات لكن ترامب لم يرغب في مناقشتها.

وقبلها قال مسئولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الأمريكية من الصومال، ضمن خطة خفض القوات فى الخارج، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق حذر حلف شمال الأطلسى من ثمن باهظ حال سحب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب القوات الأمريكية من أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، من أن انسحابا متسرعا للحلف من أفغانستان سيكون ثمنه باهظا جدا مع خطر تحول هذا البلد مجددا إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين.