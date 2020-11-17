اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فوكس نيوز: ترامب لم يطلب الاطلاع على خيارات ضرب إيران

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:20 م
فوكس نيوز: ترامب لم يطلب الاطلاع على خيارات ضرب إيران ترامب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن مصادر بالبيت الأبيض، تأكيدها أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يطلب الاطلاع على خيارات ضرب إيران، وفقا لمصادر إعلامية.

ونقلت فوكس نيوز عن مصادر بالبيت الأبيض تأكيدها أن مستشار الأمن القومى هو من طلب الخيارات لكن ترامب لم يرغب في مناقشتها.

وقبلها قال مسئولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الأمريكية من الصومال، ضمن خطة خفض القوات فى الخارج، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق حذر حلف شمال الأطلسى من  ثمن باهظ حال سحب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب القوات الأمريكية من أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، من أن انسحابا متسرعا للحلف من أفغانستان سيكون ثمنه باهظا جدا مع خطر تحول هذا البلد مجددا إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين.

 

 


البيت الأبيض

ترامب

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة