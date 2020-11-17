فوز 4 متحولين جنسيا لأول مرة فى الانتخابات البلدية البرازيلية.. صور

كتبت فاطمة شوقى

حقق المتحولون جنسيا فوزا كبيرا لأول مرة فى الانتخابات المحلية التى جرت فى البرازيل الأحد الماضى ، حيث سمح لهم لأول مرة بالترشح بأسمائهم الإجتماعية، وفى ساو باولو ، أكبر مدينة فى البلاد، حقق اثنان من المتحولين جنسيا من بين العشرة الأوائل الذين حصلوا على تصويت فى حكومة البلدية، حسبما قالت صحيفة "الباييس" على نسختها البرازيلية.

وجاءت إيريكا هيلتون من حزب " PSOL" اليسارى فى المركز السادس بأغلبية 50477 صوتًا ، مما يجعلها أول متحول جنسي أسود يتم انتخابه في مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية للبرازيل ، واحتفل هيلتون على تويتر "فزنا! إنها سابقة تاريخية!".

كما حصل تامي ميراندا ، نجل المغنية الشهيرة جريتشن ، على تاسع أفضل صوت (43297 صوتًا)، والذى ولد فتاة ثم تحول، وتصدر العضو في الحزب الليبرالي (يمين) عناوين الصحف في البرازيل من خلال إدارة حملة إعلانية بمناسبة عيد الأب لعلامة تجارية لمستحضرات التجميل.

وقال تامى على مواقع التواصل الاجتماعى ، "عندما قررت التقديم كنت اعلم أن التحدى كان كبيرا ، ولكن أخيرا جاء ذلك اليوم ، ولا يمكننى إلا أن اقول إن الأمر يستحق العناء، وواجبى فى رد كل هذا لكم، الآن يبدأ وقت جديد ودورة جديدة فى حياتى وسأظهر اننى شخص يعتنى بالناس..احبكم جميعا".

وأصبح تامي ميراندا ، 36 عامًا ، ذكرا في عام 2015 وخضع لعدة عمليات جراحية لتغيير الجنس.وهو متزوج حاليًا من عارضة الأزياء أندريسا فيريرا ووالد بنتو.



تامي

وفي بيلو هوريزونتي ، المدينة السادسة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد ، أصبحت دودا سالابيرت أول متحول جنسيًا يتم انتخابه في مجلس المدينة كأكثر عضو مجلس تصويتًا ، حيث بلغ عدد المؤيدين 37613، وكانت سالابيرت ، المستشارة الاكثر تصويتا فى عاصمة ميناس .



دودا سالابيرت

كما انتخبت أيضا لأول مرة عضو مجلس المتحولين جنسيا ، ليندا برازيل من حزب PSOL فى ولاية سيرجيبى، وقالت بعد الانتخابات لصحيفة "او جلوبو" البرازيلية "بالنسبة لى ..هذا تاريخى، لكنه أيضا مسئولية كبيرة لأننى أمثل مجتمعا كان دائما مستبعدا".



ليندا برازيل

وتعد البرازيل ، تقليديًا ، متحيزة جنسيًا، وواحدة من أكثر الدول التي شهدت جرائم قتل المتحولين جنسياً في العالم مع : 124 في عام 2019، وفقا للصحيفة.

وأكد مسح أجرته الرابطة الوطنية للمتحولين جنسيا فى البرازيل ، فإن عام 2020 هو العام الذى ضم أكبر عدد من المرشحين للأشخاص المتحولين جنسيا فى الانتخابات البلدية فى البرازيل حيث تم انتخاب 13 شخصا .