فلسطين تسجل 1158 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء ‬‬تسجيل 1158‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬

وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 486 إصابة.