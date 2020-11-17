عامل يتخلص من حياته بالانتحار شنقا لمروره بأزمة نفسية فى الدقهلية

تخلص عامل من حياته بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بالانتحار شنقا، لمروره بأزمة نفسية فى الفترة الأخيرة، وتلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من أهالي قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة إلى مأمور المركز، بالعثور على جثة عامل مشنوق داخل منزله .

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين وجود جثة معلقة فى حبل بسقف المنزل، وتبين أنه لعامل يدعي "حمادة .ر"، وبسؤال أسرته تبين أنه تعرض إلى ضغوط نفسية خلال الفترة الأخيرة مما دفعته إلى الانتحار، وتم تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بالتصريح بدفن الجثمان بعد أن تبين عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث .