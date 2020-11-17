طرح لقاح مودرنا لفيروس كورونا فى بريطانيا العام المقبل

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة The Sun البريطانية أن بريطانيا تؤمن 5 ملايين جرعة من لقاح مودرنا لفيروس كورونا الذى يزيد فاعليته بنسبة 94.5%، ولكن ليس حتى الربيع.

وأعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى، عن حصوله على 5 ملايين جرعة من لقاح ثانٍ لفيروس كورونا بنسبة 94.5%، مضيفا أنه من غير المتوقع أن يكون لقاح مودرنا Moderna متاحا فى المملكة المتحدة حتى الربيع المقبل، حيث تكثف الشركة الأمريكية سلسلة التوريد الأوروبية.

وأكد أن الـ5 ملايين التى تم تأمينها اليوم تكفى لـ 2.5 مليون شخص، موضحا أن هناك حاجة إلى جرعتين حتى تعمل، بالإضافة إلى 350 مليون جرعة أخرى طلبتها المملكة المتحدة بالفعل.

يتضمن ذلك 40 مليونًا من شركتى فايزر Pfizer وBioNTech ، والتي يجب أن تكون في المملكة المتحدة قبل عيد الميلاد، وتستخدم نفس التكنولوجيا مثل مودرنا Moderna.

وأوضح هانكوك: "هذه خطوة أخرى مشجعة إلى الأمام، على الرغم من أننى أؤكد أن هذه خطوة أولية، إلا أن بيانات السلامة محدودة ومرافق الإنتاج الخاصة بها ليست على نطاق واسع بعد.

وأضاف "حال الموافقة على هذا لقاح مودرنا، ستكون الجرعات متاحة ابتداء من ربيع العام المقبل مضيفا، "لقد حصلنا اليوم على اتفاق مبدئي لـ 5 ملايين جرعة من لقاح مودرنا، موضحا أن "هذه تقنية مماثلة لشركتى فايزر Pfizer وBiontech التي طلبنا منها بالفعل 40 مليون جرعة، والتي إذا ثبتت فعاليتها، فقد يتم تشغيلها قبل نهاية هذا العام."

وقالت الصحيفة تشير البيانات المؤقتة إلى أن لقاح مودرنا Moderna فعال للغاية في منع إصابة الأشخاص بفيروس كورونا، وقد ينجح في جميع الفئات العمرية، بما في ذلك كبار السن.

وأشاد البروفيسور جوناثان فان تام، نائب كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، بنتائج مودرنا ووصفها بأنها "أخبار رائعة".

وقال "أشعر بالتشجيع فيما يتعلق بلقاح آخر للحمض النووي الريبي الذي يظهر أنه يجعل فيروس كورونا في المستقبل مرض يمكن الوقاية منه باللقاح، مضيفا، "إنها أخبار رائعة للغاية".

كان البروفيسور فان تام، قد قارن نتائج تجربة لقاح فايزر، وبيانات مودرنا، مضيفا "لذلك بدأنا نشعر بأننا في وضع أفضل."

وقال أيضًا إن نتائج تجارب مودرنا Moderna أظهرت أن النهج الذي تم اعتماده من قبل برامج التطوير الرئيسية أثبت فعاليته.

وأضاف "إن جميع اللقاحات التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم تقريبًا هي بروتينات فيروس كورونا كما فعل لقاح فايزر Pfizer / BioNTech ، ولقاح مودرنا، مؤكدا "بدأ هذا بالفعل في إظهار أن بروتين السنبلة الوجود على سطح فيروس كورونا هدف معقول تمامًا وفعال للقاحات للعمل ضده، مضيفا، "عندما بدأنا هذه الرحلة في فبراير ومارس، لم نكن نعرف ذلك.

قال العلماء أيضًا إن نتائج مودرنا تبشر بالخير بالنسبة للقاحات فيروس كورونا الأخرى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلك الخاصة بجامعة أكسفورد وعملاق الأدوية في المملكة المتحدة استرازينيكا AstraZeneca في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقالت الصحيفة، تعتزم شركة مودرنا تقديم طلب للحصول على تصريح استخدام طارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA قريبًا وستقدم المزيد من البيانات حول فعالية اللقاح وسلامته، مضيفة بأن التجربة السريرية النهائية للشركة مستمرة وتشمل أكثر من 30 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ومع ذلك فإن فاعلية 94.5% من هذا التحليل يمكن أن تنخفض مع الإعلان عن المزيد من النتائج من التجربة السريرية.

نتائج غير متوقعة

قال الدكتور ستيفن هوج، رئيس شركة مودرنا، مع البيانات التي تشير إلى أنه يمكن أن يوقف فيروس كورونا الحاد، فهذا يعني "أن اللقاح حقًا أداة رائعة لوقف وباء فيروس كورونا، ونأمل في وقف أسوأ الأمراض التي تواجهها البشرية، مضيفا "عندما تدمجها مع أخبار الأسبوع الماضي عن لقاح فايزر، فلديك الآن لقاحين فاعلين أكثر من 90%.

"هذا يعني حقًا أنني أعتقد أن لدينا الأدوات اللازمة للتغلب أخيرًا على هذا الفيروس، وأعتقد أن هذا ربما يكون أفضل أخبار اليوم لنا جميعًا، وهو أن هناك بالفعل حلول في أيدينا ونحتاج إلى توصيلها إلى الأشخاص الذين يمكنهم استخدامها".