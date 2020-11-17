ضبط مصنع بالإسكندرية يخدع الجمهور بتعبئة مواد غذائية فى عبوات علامات شهيرة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين وحماية المواطنين من التدليس والغش التجارى.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى وإشراف إبراهيم مرسال، قامت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين الإسكندرية ووحدة مباحث برج العرب وجهاز حماية المستهلك ومكتب مراقبة الأغذية، بشن حملات على نطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع ببرج العرب يقوم باستخدام علامات تجارية وهمية فى إنتاج وتعبئة المواد الغذائية.

وتم التحفظ على عدد 700 كجم أرز داخل اكياس بلاستيك زنة الكيس واحد كجم، عدد 50 كجم سكر معبأ داخل أكياس بلاستيك زنة الكيس واحد كجم، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد حملة مكبرة مفاجئة بنطاق حى العجمى اليوم، فى إطار جولاته المستمرة على مستوى الأحياء لمتابعة مستوى الخدمات وأعمال رفع الكفاءة التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، جاء ذلك بحضور، السيد موسى رئيس حى العجمى.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن محافظ الإسكندرية، قد قاد حملة لإزالة الاشغالات والتعديات داخل منطقة البيطاش، وخلالها أمر بإيقاف الموظف المسئول عن الاشغالات بالحى وتحويله إلى التحقيق لتقصيره فى مهام وظيفته، مشددا على رئيس الحى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المقصرين عن العمل.



جانب من الحملة



حملة تموينية مكبرة