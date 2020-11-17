اليوم السابع
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ضبط متهم بغسل 12 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:58 م
ضبط متهم بغسل 12 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة مضبوطات - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي - أمنية الموجى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 12مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مسجل شقى خطر مخدرات – مقيم بمحافظة أسيوط ) لاتجاره فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (12 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


غسل أموال

تجارة المخدرات

اخبار الحوادث

مخدرات

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