ضبط متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية

كتب محمود عبد الراضي - أمنية الموجى

ضبطت الأجهزة الأمنية بمباحث الأموال العامة، سيدة ببورسعيد لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم إستهداف المتهمة المذكورة، حيث أمكن ضبطها بمقر الكيان الوهمى المشار إليه وعثر بحوزتها على (عدد من إستمارات التقديم بأسماء أشخاص مختلفة مرفق بها عدد من الأوراق الشخصية – عدد من نماذج الإمتحانات والمواد التعليمية وجداول الدراسة والمحاضرات – عدد من الإقرارات الكتابية بأسماء أشخاص مختلفين – عدد من شهادات التقدير بأسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات مختلفة – مجموعة من الكشوف بأسماء المتقدمين للدراسة بالأقسام المختلفة بالأكاديمية والمبالغ المالية المحصلة منهم ) .

كما أمكن ضبط (جهاز حاسب آلى "لاب توب " - وطابعة ألوان) وبفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطها الإجرامى) وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.