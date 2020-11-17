ضبط لصين لانتحالهما صفة مندوبى شركة مسحوقات وسرقة عدد من الشقق بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من القبض على لصين لسرقتهما عددا من الشقق بوسط مدينة الأقصر، وذلك تحت إشراف وقيادة اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار مديرية أمن الأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بتكرار عمليات سرقة المنازل من قبل شخصين ينتحلان صفة مندوبى مبيعات لإحدي شركات مسحوقات للغسيل الشهيرة، وكلف على الفور قيادات مباحث المديرية ومركز شرطة بندر الأقصر بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين.

وبإجراء التحريات والتحقيقات تبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة قسم من شبرا سبق اتهامهما فى قضايا آخرها قضية سرقة مسكن بشارع مكة، وانتحلا صفة مندوبى مبيعات لإحدي شركات مساحيق الغسيل المشهورة ويطلبون دخول المنازل بادعاء مناظرة الغسالات لمعرفة النوع المناسب للغسالة ويقومون بسرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه، وبإعداد الأكمنة اللازم تم القبض عليهما عقب قيامهما بسرقة إحدى الشقق بالأقصر، وتم اقتيادهما لديوان مركز شرطة بندر الأقصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.