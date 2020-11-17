ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بغرض توظيفهم

كتب محمود عبد الراضى – علاء رضوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص الذى تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة" بإنشاء - شركة - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على فرص عمل عقب قيامه بالإعلان عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بتوفير وظائف بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الجهات، مقابل حصوله على مبالغ مالية زاعماً أنها رسوم إدارية للتعيين.

وذلك عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على مجموعة من "خطابات الترشيح للتعيين بالعديد من الشركات بالقطاع العام والخاص استمارات بيانات للمتقدمين لشغل وظائف بعضها خالي البيانات – مستندات شخصية وسير ذاتية خاصة بالضحايا"، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، كما أمكن الاستدلال على "4" من المجنى عليهم وقرروا بقيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بذات الأسلوب.