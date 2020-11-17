اليوم السابع
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صور.. قنابل مسيلة للدموع وخراطيم مياه لتفريق المتظاهرين في تايلاند

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:04 م
صور.. قنابل مسيلة للدموع وخراطيم مياه لتفريق المتظاهرين في تايلاند مظاهرات تايلاند
كتب عبد الوهاب الجندى

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وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات التايلاندية ومتظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة وتنفيذ إصلاحيات ملكية، اليوم الثلاثاء، في شوارع العاصمة بانكوك، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

ويوم السبت، شارك آلاف التايلانديين في احتجاج، بالعاصمة بانكوك هو الأحدث في سلسلة مظاهرات بدأت منذ أشهر ضد الحكومة وتطالب أيضا بإدخال إصلاحات على النظام الملكي في البلاد.

واستخدمت قوات الأمن في العاصمة بانكوك، القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، مما أدى إلى إصابة العديد من المشاركين بالاختناق.

 

إصابة متظاهر في تايلاند
إصابة متظاهر في تايلاند

 

الاختباء تجنبا لمياه قوات الشرطة
الاختباء تجنبا لمياه قوات الشرطة

 

الشرطة التايلاندية تستخدم المياه لتفريق المتظاهرين
الشرطة التايلاندية تستخدم المياه لتفريق المتظاهرين

 

خراطيم المياه
خراطيم المياه

 

دخان القنابل في تايلاند
دخان القنابل في تايلاند

 

مياه لتفريق متظاهرى تايلاند
مياه لتفريق متظاهرى تايلاند

 


مظاهرات تايلاند

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قنابل مسيلة للدموع

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