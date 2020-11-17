صور.. قنابل مسيلة للدموع وخراطيم مياه لتفريق المتظاهرين في تايلاند

كتب عبد الوهاب الجندى

وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات التايلاندية ومتظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة وتنفيذ إصلاحيات ملكية، اليوم الثلاثاء، في شوارع العاصمة بانكوك، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

ويوم السبت، شارك آلاف التايلانديين في احتجاج، بالعاصمة بانكوك هو الأحدث في سلسلة مظاهرات بدأت منذ أشهر ضد الحكومة وتطالب أيضا بإدخال إصلاحات على النظام الملكي في البلاد.

واستخدمت قوات الأمن في العاصمة بانكوك، القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، مما أدى إلى إصابة العديد من المشاركين بالاختناق.



إصابة متظاهر في تايلاند



الاختباء تجنبا لمياه قوات الشرطة



الشرطة التايلاندية تستخدم المياه لتفريق المتظاهرين



خراطيم المياه



دخان القنابل في تايلاند