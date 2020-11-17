اليوم السابع
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"شاكر ندا" وكيلا لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:45 م
"شاكر ندا" وكيلا لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بثينة كشك
كفر الشيخ محمد سليمان

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أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار رقم (218) لسنة 2020 بتكليف شاكر محمود عوض ندا، للعمل وكيلًا لمديرية التربية والتعليم فى كفر الشيخ، لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية، أيهما أقرب.

كما أصدر الوزير قرارًا بتجديد الثقة في الدكتورة بثينة كشك، مديرًا مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، وكيل أول الوزارة، ومن المقرر أن يتسلم «ندا» عمله وكيلا لمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، يوم السبت المقبل، وكان يشغل منصب مدير إدارة كوم حمادة التعليمية في البحيرة.

وشملت الحركة، تغييرات فى 10 وكلاء وزارة من مديرى مديريات التربية والتعليم وتغييرات طفيفة فى الوظائف الإشرافية بديوان عام الوزارة وتصعيد وكلاء مديريات فى عدد من المحافظات ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ومرسي مطروح والسويس والإسماعيلية، وأسيوط.

 

 

 

 


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