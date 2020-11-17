سيناتور لـ زوكربيرج ودورسى: تتصرفان كأنكما "آلهة وادى السيليكون التى لا تقهر"

كتبت رباب فتحى

هاجمت السيناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن، المديرين التنفيذيين لفيس بوك وتويتر، مارك زوكربيرج وجاك دورسى بسبب تصرفهما كأنهما "لا يقهران"، وتصرف موظفيهم "مثل آلهة وادى السيليكون التى لا تقهر".

وقالت بلاكبيرن لرؤساء التكنولوجيا إن الأمريكيين لديهم "إحباطات كبيرة" من الشركات، وإن الكونجرس سيتصرف ضدهما لمحاسبتهما. ثم سألت زوكربيرج عما إذا كان فيس بوك يفرض رقابة على حسابات المستخدمين بناءً على طلب حكومات أجنبية مثل فيتنام وتركيا وروسيا.

وقال زوكربيرج: "ليس لدينا سياسة لكننا نتبع القوانين المحلية في البلدان التي نعمل فيها.. بشكل عام نحاول الامتثال للقوانين في كل بلد نعمل فيه ونقوم بأعمال تجارية."

وشكت السيناتور مارشا بلاكبيرن من "ثقافة الإلغاء"، وتساءلت عن سبب تصنيف منشوراتها حول تزوير الناخبين بعلامة تضليل انتخابى.

وأقر زوكربيرج بأنه من السيئ حظر الأشخاص على أساس الانتماء السياسي، لكنه لم يذكر أى شيء آخر.