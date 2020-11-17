سوريا تسجل 77 إصابة و4 وفيات بفيروس "كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 58 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 6836 حالة، الشفاء 2817 حالة، و354 وفاة.
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.
سوريا تسجل 77 إصابة و4 وفيات بفيروس "كوروناالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:00 م
كورونا فى سوريا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 58 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد.
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