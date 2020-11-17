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سكرتير جورجيا يكشف تعرضه لضغوط متزايدة من الجمهوريين لقلب خسارة ترامب

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:35 م
سكرتير جورجيا يكشف تعرضه لضغوط متزايدة من الجمهوريين لقلب خسارة ترامب ترامب
كتب أحمد عرفة

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قالت سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست: أتعرض لضغوط متزايدة من زملائي الجمهوريين لقلب خسارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في الولاية، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق شهدت مسيرات دعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شارك بها مئات الآلاف من الأمريكيين في العاصمة واشنطن، للمطالبة بفرز عادل لأصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت 3 نوفمبر، وانتهت بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن - اعتداءات من قبل عناصر حركة "حياة السود مهمة"، المعادية لترامب.

 

وأقدمت عناصر من حركة "حياة السود مهمة"، و"انتيفا" بالاعتداء على مسيرات دعم ترامب، وهي المشاهد التي لم تتناولها وسائل إعلام أمريكية عدة، إلا أن الرئيس الأمريكي شارك مقاطع فيديو تظهر هذا الاعتداء.

 

 

 

 

 


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