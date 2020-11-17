اليوم السابع
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سامسونج بيولوجيكس تنتج مليون جرعة لعقار كورونا نهاية 2020

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:19 م
سامسونج بيولوجيكس تنتج مليون جرعة لعقار كورونا نهاية 2020 شركة سامسونج تتولى انتاج عقار الاجسام المضادة لشركة ايلي ليلي
كتبت أمل علام

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قالت شركة سامسونج بيولوجيكس Samsung BioLogics اليوم الثلاثاء، إنها تنتج كميات كبيرة لعلاجات الأجسام المضادة لفيروس كورونا الذى طورته شركة إيلى ليلي Eli Lilly، حيث بدأت الولايات المتحدة توزيع الدواء الأسبوع الماضي بعد الموافقة على الاستخدام الطارئ.

وقالت شركة ايلي ليلي، إن هيئة الأغذية والأدوية  الأمريكية" FDA" وافقت على عقار باملايفيماب bamlanivimab في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أظهرت التجارب السريرية أنه قلل الحاجة إلى دخول المستشفى، أو زيارات غرفة الطوارئ لمرضى فيروس كورونا المعرضين لخطر كبير لتطور الأمر، وذلك وفقا لما ذكره موقع شركة ايلي ليلي.

من جهة أخرى قالت الهيئة الأمريكية" FDA"، إن الدواء يمكن استخدامه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين تم تشخيص إصابتهم مؤخرًا بفيروس كورونا الخفيف إلى المعتدل، وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، والذين يعانون من ظروف صحية أساسية تعرضهم لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

تهدف ليلي Lilly إلى تصنيع ما يصل إلى مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020، لاستخدامها في جميع أنحاء العالم حتى أوائل العام المقبل، وتتوقع زيادة العرض بشكل كبير من الربع الأول من عام 2021 مع ظهور موارد تصنيع إضافية عبر الإنترنت.

قالت شركة  سامسونج بيولوجيكس  إن لديها عقد تصنيع طويل الأجل مع شركة ليلي، ولم تكشف عن التفاصيل.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية، إنها عانت في البداية لتأمين المواد الخام بسبب نقص الإمدادات، عجلت عملية نقل التكنولوجيا مما سمح لها ببدء الشحنات إلى ليلي Lilly بعد 5 أشهر من الموافقة على صفقة الإنتاج في مايو.

ووفقا لشركة ايلي ليلي فإن الدواء عبارة عن جسم مضاد أحادي النسيلة فئة مستخدمة على نطاق واسع من عقاقير التكنولوجيا الحيوية، وهي نسخة مصنعة من جسم مضاد يصنعه جسم الإنسان لمكافحة العدوى.

تشمل علاجات الأجسام المضادة المحتملة الأخرى التي يتم تطويرها لمرضى فيروس كورونا واحدة من قبل براءات الاختراع الأمريكية، عقار شركة الأدوية ريجينيرون Regeneron، والذى تلقاه الرئيس دونالد ترامب بعد تشخيصه الشهر الماضي.


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