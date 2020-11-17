اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس وزراء السودان يؤكد الاستعداد للتعاون مع بعثة "يونتامس"

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:08 م
رئيس وزراء السودان يؤكد الاستعداد للتعاون مع بعثة "يونتامس" رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، استعداد السودان للتعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالبلاد (يونتامس) ،عبر اللجنة الوطنية المنوط بها مهمة التعامل مع البعثة، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات السودانية ذات الاختصاص.
وذكر مجلس الوزراء السوداني -في بيان- أن حمدوك التقى اليوم /الثلاثاء/ مع القائم بأعمال بعثة "يونتامس" ستفنى كوري، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة السفير عمر الشيخ.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة -في تصريح صحفي- أن اللقاء تناول مهام البعثة التي ستبدأ أعمالها في بداية شهر يناير المقبل،وأن كوري أكدت خلال اللقاء استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي جاءت في قرار مجلس الامن رقم (2524)، والمتعلقة بدعم التحول السياسي والعمل نحو الحكم الديمقراطي، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والمساعدة الفنيّة في عمليات الانتخابات وصنع الدستور، بالإضافة للمساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل، وحشد الموارد الإنمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف.
من جانبها، أعربت القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونتامس)، عن سعادتها بوصولها السودان، وأكدت جاهزية الأمم المتحدة لدعم السودان في كل مراحل العملية الانتقالية السياسية.


السودان

عبد الله حمدوك

بعثة يونتامس

الأمم المتحدة

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