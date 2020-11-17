رئيس جامعة سوهاج يناقش الخطة السنوية لأنشطة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

سوهاج - محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك بحضور كلا من الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور إبراهيم البرعي القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، الدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، الدكتور رهام فاروق مدير الوحدة، الدكتورة سحر وهبي الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام ورئيس المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، الدكتورة صباح صابر عميد كلية التعليم الصناعي سابقاً ومدير مركز أشغال الطالبات، الدكتورة سحر هاشم مدرس علم الاجتماع التمريضى.

وقال رئيس الجامعة، إن الاجتماع ناقش الخطة السنوية لأنشطة الوحدة خلال العام الدراسي 2020 /2021م، والتي تضمنت عقد مجموعة من الندوات واللقاءات التعريفية والتوعوية في مختلف الكليات وداخل المدن الجامعية بشأن قضايا العنف والتحرش ضد المرأة، وذلك عن طريق الإستعانه بمتخصصين في الجوانب النفسية والإجتماعية المتعلقة بقضايا التحرش وكيفية التعامل معها.

وأضاف الدكتور مصطفي عبدالخالق، أنه تم الاتفاق على تحديد منسقي الوحدة من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية، ليكونوا همزة الوصل بين الكلية والوحدة من حيث تلقي الشكاوي والإشراف علي الأنشطة المُنفذة، مضيفا أنه تم الموافقة علي إقامة معسكر للفتيات يشمل يوم رياضي للطالبات علي ملاعب كلية التربية الرياضية، وكذلك الإعلان عن مسابقات فنية للطالبات لتعبر عن قضايا العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تفعيل دليل النشئ والكبار المقدم من هيئه كير الدولية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .

وأشارت ريهام فاروق، إلى أن الاجتماع تناول عرض برنامج إحتفالية الـ16 يوم الدولية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في القضايا المختلفة علي مستوي العالم، والتي ستُنفذ في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر القادم، موضحة أنه سيتم تفعيل الصفحة الرسمية للوحدة علي موقع الفيس بوك، وذلك لتسهيل التواصل مع منتسبات الجامعة وأيضاً لتلقي الشكاوي والاستفسارات وتحديد الإجراءات الملزمة والقانونية والخاصة بتحرش طلاب الجامعة بالطالبات، لافتة إلى أن رئيس الجامعة أوصى بتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء مجلس الإدارة لفرز الشكاوي بشكل دوري.