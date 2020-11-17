خروج 6.935 طن قمح من ميناء الإسكندرية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن أنه خرج من الميناء اليوم قطار مكون من 23 عربة على متنه 1337 طن قمح متجه من ميناء الإسكندرية إلي المطاحن بأسيوط، وأشارت الهيئة إلى أنه خرج من الميناء اليوم 18 وحدة نهرية تحمل 5598 طن قمح عبر الهاويس المالح من خلال ترعة النوبارية.

وكان قد قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الميناء شهد نشاطاً في حركة السفن والشاحنات والبضائع اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 75 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 14 سفينة، وغادرت 13 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 1 سفينه منها سفينتان مخطاف داخلي، و سفينتان حاويات ، و 6 سفن مواد بترولية ، وعدد 17 سفينة بضائع عامة ، هذا وقد تم دخول وخروج 10696 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف البيان الصادر اليوم أنه يجري تفريغ بضائع واردة تزن 113252 طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 47060 طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 256 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 1272 حاوية، هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 160312 طن بضائع غير محواه.