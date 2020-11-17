خبير أدوية إيطالى: لقاح موديرنا مثير للاهتمام وفعاليته تصل إلى 94.5%

كتبت فاطمة شوقى

وصف سيلفيو جاراتيني رئيس ومؤسس معهد ماريو نيجري للأبحاث الدوائية البيانات الأولية الصادرة اليوم عن شركة موديرنا (Moderna) الأمريكية لتصنيع الأدوية، بانها "مثيرة للاهتمام، لا سيما التفاصيل المتعلقة بتخزين اللقاح ودرجات حرارة التخزين"

واضاف جاراتيني (91 عاما) في تصريح صحفي "تكمن ميزة لقاح موديرنا قبل كل شيء في حقيقة أنه لا ينبغي تخزينه في درجة حرارة -80 درجة مئوية"، مثل اللقاح الذي طورته شركا فايزر-بيونتيك (Pfizer-BionTech)K

وقال "هذا يجعل اللقاح المرشح قابل للإدارة من حيث التخزين والتوزيع. أما بالنسبة للفعالية، فمن المبكر بعض الشيء أن نقول إن فعالية لقاح موديرنا، المعلنة بنسبة 94.5%، أكبر من نسبة فعالية لقاح فايزر، 90%. فيجب الأخذ في الاعتبار عدد الحالات التي تم تحليلها ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي لا تزال محدودة إلى حد ما"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

واشار البيان الصادر عن موديرنا إلى أن التحليل الاولي شمل نتائج الاختبار على 95 من المتطوعين الاوائل، بينهم15 شخصاً في سن الـ65 عامًا، مصابين بفيروس كورونا، وافاد بأن الأعراض لم تظهر إلا عند 5 من الذين أخذوا اللقاح، بينما ظهرت عند 90 من الذين حقنوا بمادة غير فعالة، كما ذكرت الشركة أن 11 إصابة شديدة بكوفيد-19 وقعت أثناء الاختبارات، لم يكن بينها شخص من الذين تلقوا اللقاح.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان بانسيل، "لقد عرفنا دائمًا أن كل يوم مهم، وأن هذا التحليل الأولي لدراستنا للمرحلة الثالثة، أعطانا أول تأكيد سريري على أن لقاحنا يمكن أن يمنع الإصابة بكوفيد-19، بما فيها الحالات الشديدة للاصابات".