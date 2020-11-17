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حكاية محور عدلى منصور ببنى سويف.. مشروع قومى جديد لخدمة الصعيد.. فيديو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:00 ص
حكاية محور عدلى منصور ببنى سويف.. مشروع قومى جديد لخدمة الصعيد.. فيديو محور عدلى منصور ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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فى بث مباشر، يرصد "اليوم السابع" انتظام العمل بأعلى محور عدلى منصور والذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى مرورا بترعة الإبراهيمية وشريط السكك الحديدية.

يضم محور عدلى منصور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقى، ليصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع عل طول المحور، ويضم 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر منها 680 متر على النيل، 450 متر على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 متر على طريق ديمو الفيوم".

ويتكون المحور من 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متراً، ويشمل إنشاء كوبرى أعلى النيل بطول 440 متراً، والقطاع الثانى والذى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكبارى وأنفاق، والقطاع الثالث والذى يبلغ طوله 1.16كم وعرضه 30.8متراً، ويتضمن إنشاء كوبرى على طريق الفيوم بطول 450 متراً،وكوبرى آخر على الطريق الزراعى بطول 420 متراً، متضمنا 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة، ويربط المحور بين طريق الكريمات الشرقى الصحراوى والزراعى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف الفيوم فى الغرب مما يقلل الكثافة المرورية على كوبرى بنى سويف الحالى وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتى النيل.


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