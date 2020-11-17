جماعة باكستانية تلغى احتجاجا على رسوم مسيئة للنبى محمد

قال متحدث باسم جماعة باكستانية إنها ألغت اليوم الثلاثاء احتجاجا على رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد في فرنسا مضيفا أن الحكومة أقرت مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وكان آلاف قد اشتبكوا مع الشرطة الباكستانية على الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة أمس الاثنين في أعقاب احتجاجات على استخدام رسوم تصور النبي محمد خلال الآونة الأخيرة في فرنسا.

وقال إعجاز أشرفي المتحدث باسم جماعة حركة لبيك لرويترز في اتصال هاتفي "نلغي احتجاجاتنا بعد أن وقعت الحكومة اتفاقا بأنها ستتبنى مقاطعة المنتجات الفرنسية رسميا".

ولم تعلق الحكومة بعد على الاتفاق الذي وقع عليه، وفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز، وزيران ومسؤول بارز وزعماء الجماعة.

وقال أشرفي إن من الشروط الأخرى المتضمنة في الاتفاق أن تعمل الحكومة على طرد السفير الفرنسي عن طريق البرلمان خلال فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر وألا ترسل باكستان سفيرها لباريس.

وأضاف المتحدث أن السلطات ستطلق سراح جميع المحتجين وزعمائهم المعتقلين على الفور.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في عدد من الدول رفضا لرد فعل فرنسا على هجوم وقع الشهر الماضي عندما ذُبح مدرس فرنسي بعد أن عرض رسوما للنبي محمد على تلاميذه في أثناء حصة عن الحقوق المدنية.