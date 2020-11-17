جامعة الفيوم تكذب شائعة ضبط طلاب فى وضع مخل داخل الحرم

كما أوضح رئيس الجامعة، أن النجاح الذي تحققه الجامعة على كافة المجالات وخاصة في الأونة الأخيرة قد أثار حفيظة بعض ضعاف النفوس فسوَّلت لهم نشر أخبار ليس لها أي أساس من الصحة.كما تهيب جامعة الفيوم بكافة الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة عند نشر الأخبار والتأكد من صحتها، تحقيقا للهدف الأسمى من مهنة الصحافة وهو نشر الحقائق ومحاربة الشائعات.وتؤكد الجامعة على احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه من يسيء إلى مؤسسة علمية عريقة كجامعة الفيوم يشهد لها الجميع بالنجاح وتحقيق الكثير من الإنجازات العلمية والمجتمعية.