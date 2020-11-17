اليوم السابع
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جامعة الفيوم تكذب شائعة ضبط طلاب فى وضع مخل داخل الحرم

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:58 ص
جامعة الفيوم تكذب شائعة ضبط طلاب فى وضع مخل داخل الحرم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أكد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن الأخبار التي تم تداولها على بعض المواقع الاجتماعية بالأمس بشأن حدوث واقعة مخلَّة بكلية التربية النوعية ليس له أي أساس من الصحة، وأن جامعة الفيوم كمؤسسة تعليمية عريقة تعمل على إرساء قواعد الأخلاق داخل جدرانها وخارجها، وأن كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب مشهودٌ لهم بسمو الأخلاق ورفعتها.

كما أوضح رئيس الجامعة، أن النجاح الذي تحققه الجامعة على كافة المجالات وخاصة في الأونة الأخيرة قد أثار حفيظة بعض ضعاف النفوس فسوَّلت لهم نشر أخبار ليس لها أي أساس من الصحة.

كما تهيب جامعة الفيوم بكافة الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة عند نشر الأخبار والتأكد من صحتها، تحقيقا للهدف الأسمى من مهنة الصحافة وهو نشر الحقائق ومحاربة الشائعات.

وتؤكد الجامعة على احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه من يسيء إلى مؤسسة علمية عريقة كجامعة الفيوم يشهد لها الجميع بالنجاح وتحقيق الكثير من الإنجازات العلمية والمجتمعية.


 
 

 


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جامعة الفيوم

الوقائع المخلة بالآداب

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