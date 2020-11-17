تفاصيل خطة شركتى فايزر وبيونتيك لتوزيع لقاح كورونا التجريبى

كتبت أمل علام و هند عادل

أطلقت شركة فايزر الأمريكية برنامج تسليم تجريبى للقاح كورونا التجريبى فى أربع ولايات أمريكية، حيث تسعى شركة الأدوية الأمريكية إلى مواجهة تحديات التوزيع التى تواجه متطلبات التخزين شديد البرودة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS لقاح فايزر الذى ثبت أنه فعال بنسبة تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا استنادًا إلى البيانات الأولية، يجب شحنه وتخزينه فى -70 درجة مئوية، وهو أقل بكثير من مستوى اللقاحات من 2-8 درجة مئوية.

وقالت شركة فايزر، فى بيان لها، "نأمل أن تكون نتائج هذا البرنامج التجريبى لإيصال اللقاح نموذجًا للولايات الأمريكية الأخرى والحكومات الدولية، فى الوقت الذى تستعد فيه لتنفيذ برامج لقاحات فيروس كورونا فعالة".

وقد اختارت رود آيلاند، وتكساس، ونيو مكسيكو، وتينيسى للبرنامج بعد مراعاة الاختلافات فى الحجم الكلى، وتنوع السكان، والبنية التحتية للتحصين، والحاجة إلى الوصول إلى الأفراد فى بيئات حضرية وريفية متنوعة.

وقالت فايزر إن الولايات الأربعة لن تتلقى جرعات لقاح فى وقت أبكر من الدول الأخرى، وتتوقع الشركة الحصول على بيانات أمان كافية عن اللقاح من التجارب الجارية واسعة النطاق والمتأخرة فى الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر قبل الشروع فى التقدم بطلب للحصول على ترخيص استخدام طارئ (EUA).

وأبرمت شركة فايزر وشريكتها BioNTech SE 22UAy.F صفقة بقيمة 1.95 مليار دولار لتوريد 100 مليون جرعة من اللقاح إلى الحكومة الأمريكية، التى لديها خيار للحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة إضافية.

ويستخدم لقاحا فايزر ومودرنا تقنية جديدة تسمى الاصطناعية messenger RNA لتنشيط جهاز المناعة ضد الفيروس.