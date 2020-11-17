تعقيم منازل حالات اشتباه كورونا ومقرات بجامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش من تعقيم وتطهير منازل وأماكن ترددت عليها حالات اشتباه كورونا ومقرات بجامعة العريش .

وأعلنت الوحدة فى بيانها اليوم تطهير حالة منزل حالة اشتباه كورونا وأماكن تردد الحالة، بينها ثلاث شقق، وتطهير كلية العلوم التابعة لجامعة العريش بجميع المكاتب والمعامل والمدرجات الخاصة بها .

نفذ الحملة فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض ومحمد شحاته ومحمد إسماعيل و أحمد على.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيانها اليومى، تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالى عدد حالات الوفيات بنطاق شمال سيناء منذ ظهور الجائحة لـ 44 حالة.

واوضح بيان صحة شمال سيناء انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل صفر حالات ايجابية و5 حالات شفاء، وحالة وفاه وحجز 4 حالات لتلقى العلاج بالمستشفيات و44 فى عزل منزلى .

واشار البيان إلى أن إجمالي الحالات منذ ظهور جائحة كورونا، 153 حالة إيجابية، و44 حالة وفاة، وعدد الحالات التى تم لها الشفاء 646 حالة.