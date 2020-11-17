تعرف على سباق الدول المتنافسة للحصول على لقاح مودرنا لفيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة The Sun البريطانية أن لقاح مودرنا لفيروس كورونا أثبت أنه يحقق فاعلية بنسبة 94.5%، لكن المملكة المتحدة لن تحصل على أى جرعات حتى الربيع على أقرب تقدير.

وقالت الصحيفة إن التجارب التى أُجريت على أكثر من 30 ألف شخص وجدت أن 5 منهم فقط قد أصيبوا بفيروس كورونا، ولم تظهر عليهم أعراض شديدة، وبالمقارنة أصيب 90 شخصًا تم إعطاؤهم لقاحًا وهميًا، وفقًا لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مودرنا.

وأوضحت الصحيفة أن الوزراء يعملون الآن لتأمين الإمدادات من اللقاح.

أضاف المسئولون أنهم يجرون محادثات متقدمة لشراء الملايين من الجرعات التى تستخدم نفس تقنية الحمض النووى الريبى مثل لقاح فايزر.

وقال متحدث باسم الحكومة اليوم إنه سيتم طرح لقاح كورونا فى ربيع عام 2021 على أقرب تقدير، حيث تعمل الشركة الأمريكية على توسيع نطاق سلسلة التوريد الأوروبية، وذلك جنبًا إلى جنب مع لقاح فايزر، الذى وجد أنه فعال بنسبة 90%، ويمكن للولايات المتحدة أن تحصل على لقاحين مصرح بهما للاستخدام في حالات الطوارئ فى ديسمبر.

وأبرمت الولايات المتحدة صفقة بقيمة 1.16 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار) مقابل 100 مليون جرعة، بينما أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة "غير موقعة" مقابل 160 مليون جرعة.

في غضون ذلك، أفادت التقارير أن مودرنا أبرمت صفقات مع اليابان، وكندا، وسويسرا، لتزويد المزيد من اللقاحات، من المتوقع أن تكلف 11.57 جنيهًا إسترلينيًا (15.25 دولارًا) لكل جرعة، ومع الحاجة إلى جرعتين لكل شخص، فإنها تعمل بشكل أرخص قليلاً من فايزرPfizer

ومع ذلك، رحب علماء بريطانيون بالإعلان ووصفوه بأنه "مثير للغاية" ويقولون إنه يثير احتمالية وجود العديد من اللقاحات الفعالة.

وقالت الصحيفة إنه تمت تجربة لقاح مودرنا على الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة من فيروس كورونا، بما فى ذلك كبار السن ومجموعات الأقليات العرقية، ما يوفر دفعة لحماية الضعفاء من الفيروس القاتل.

لحظة محورية..

قال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذى لشركة مودرنا: "هذه لحظة محورية فى تطوير لقاحنا المرشح لفيروس كورونا، هذا التحليل المؤقت الإيجابى من دراستنا فى المرحلة 3 قد أعطانا أول تحقق سريرى من أن لقاحنا يمكن أن يقى من فيروس كورونا، بما فى ذلك المرض الشديد.

يأتى ذلك بعد أسبوع من إعلان شركة فايزر Pfizer عن فعالية بأكثر من 90% ضد فيروس كورونا.

وطلبت بريطانيا مسبقًا 40 مليون جرعة مع استعداد 10 ملايين جرعة الأولى بحلول عيد الميلاد إذا حصل اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.

وعلى الرغم ذلك، يجب تخزين لقاح فايزر Pfizer عند -70 درجة مئوية (-94 درجة فهرنهايت)، وهو أقل بكثير مما يمكن أن يصل إليه الفريزر المتوسط.

فى المقابل يمكن تخزين لقاح مودنا Moderna فى الثلاجة لمدة شهر ما يعنى أنه سيكون من الأسهل بكثير توزيعها من شركة فايزر Pfizer الرائدة.

ويدعى العلماء أنه يظل ثابتًا عند -20 درجة مئوية لمدة تصل إلى نصف عام، وفي ظروف مبردة لمدة تصل إلى 30 يومًا، وفى درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 12 ساعة.

وقال خوان أندريس، رئيس العمليات الفنية ومسئول الجودة في شركة مودرنا: "إن القدرة على تخزين لقاحنا لمدة تصل إلى 6 أشهر عند درجة حرارة -20 درجة مئوية، بما في ذلك ما يصل إلى 30 يومًا في ظروف الثلاجة العادية بعد الذوبان، يعد تطورًا مهمًا وسيسهل توزيعه".

وأضافت الصحيفة أدرجت مودرنا أيضًا العديد من الأشخاص المعرضين للخطر وكبار السن فى تجربتها السريرية الرئيسية، والتى يزعم الخبراء أنها تجعل النتائج أكثر صلة بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

شمل التحليل المؤقت فى المرحلة المبكرة 95 مشاركًا لديهم حالات مؤكدة بفيروس كورونا، تلقى 90 منهم العلاج الوهمى و5 اللقاح النشط.

وشملت الحالات الـ95 15 من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى 20 شخصًا ليسوا من البيض، بما في ذلك 12 من أصل لاتيني، وأربعة أمريكيين من أصل أفريقي، و3 أمريكيين آسيويين، وشخص متعدد الأعراق.

كما تم فحص حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 11 حالة في التحليل المؤقت الأول.

حدثت جميع الحالات الـ 11 في مجموعة الدواء الوهمي ولم يكن أي منها في المجموعة التي تلقت اللقاح، والمعروف حاليًا باسم mRNA-1273.

وقالت مودرنا إن بياناتها المتاحة لا تشير إلى أى مخاوف تتعلق بالسلامة، ومع ذلك، فإن فاعلية 94.5% من هذا التحليل يمكن أن تنخفض مع الإعلان عن المزيد من النتائج من التجربة السريرية.