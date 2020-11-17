اليوم السابع
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ترامب: عكست قرار إلغاء وضع أكاليل الزهور "السخيف" وسنستمر فى وضعها

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:59 م
ترامب: عكست قرار إلغاء وضع أكاليل الزهور "السخيف" وسنستمر فى وضعها دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى تغريدة على موقع "تويتر" إنه عكس القرار السخيف بإلغاء وضع أكاليل الزهور عبر أمريكا فى مقبرة أرلينجتون الوطنية، مضيفا: "سوف تستمر الآن!".

 

وكان حضر دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، حفل يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينجتون، الأربعاء الماضى، للاحتفاء بالأمريكيين في جميع أنحاء البلاد الذين خدموا في القوات المسلحة الأمريكية.

 

وقال موقع "ايه بى سى 27" إنه أول ظهور رسمى لترامب منذ أن حصل خصمه الديمقراطي جو بايدن ، على أصوات الهيئة الانتخابية اللازمة للفوز بالرئاسة، كما أعلنت وكالة أسوشيتد برس. ولم يتنازل ترامب عن ذلك ، ومضى قدمًا في طعنه القانوني على فرز الأصوات.

 

 


ترامب

الانتخابات الامريكية

اكاليل الزهور

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