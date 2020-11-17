تجديد حبس المتهمين بخطف سائق وطعنه لسرقة السيارة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس المتهمون بخطف سائق تاكسى وطعنه بمطواه لسرقة السيارة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، أن المتهمون بخطف سائق تاكسى، أعترفو بقيامهم باستدراج صاحب التاكسى بحجة توصيل إلى مكان مقابل مبلغ مالى كبير لاغرائه، وعند الوصول إلى مفارق التحرير على طريق كفر داود السادات قام إحداهما بطعنه بمطواه ورميه من التاكسى، وحال قيامهم بالفرار بالتفكير شاهدهم سائق سيارة نصف نقل، وظل روائهم حتى إنقلبت السيارة بهم ،وقام الأهالى بتقيديهم وربطهم بعامود إنارة، حتى قامت الشرطة بالقبض عليهم لبدء التحقيق معهم.

وتمكنت مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع الأهالى من ضبط عاطلين حاولوا سرقة صاحب تاكسى تحت تهديد السلاح وحال سرقتهم السيارة أنقلبت بهم على طريق السادات كفر داود وقام الأهالى بتقييدهم بالحبال، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد من تمكن قوات الأمن بمركز السادات بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع الأهالى من ضبط عاطلين حاولوا سرقة صاحب تاكسى تحت تهديد السلاح وحال سرقتهم السيارة أنقلبت بهم على طريق السادات كفر داود وقام الأهالى بتقييدهم بالحبال، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.