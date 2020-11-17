تأهيل 62 ترعة ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بقرى ومراكز الغربية

وأوضح الدكتور طارق رحمى، أنه جاري تأهيل 62 ترعة بنطاق محافظة الغربية بطول 240 كيلو متر بتكلفة إجمالية قدرها 872 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين.

وأوضح المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري بالغربية، أنه جاري تأهيل ترع هندسة ري طنطا وهندسة ري السنطة وعدداً من الترع في كل المراكز الإدارية بالمحافظة ومنها ترع أبو وافي بالمحلة، ترعه لرمانة ببشبيش، ترعه كفر متبول بقطور وصلة محلة روح بطنطا، وصلة أم عبد الله بكفر الزيات، سحيم النيلي بالسنطة، البدراوي بسمنود، وذلك تحت إشراف إدارات الري والمعهد القومي لبحوث إدارة المياه".

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وستساهم في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.