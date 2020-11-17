بومبيو: واشنطن وأوروبا تحتاجان للعمل معا لمواجهة تصرفات تركيا

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تحتاجان للعمل معا لمواجهة تصرفات تركيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف زير الخارجية الأمريكى، أنه لا زال هناك عمل ينبغي القيام به للتأكد من أن إيران "لا تعذب" الشرق الأوسط .

وفى وقت سابق ناقش وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ونظيره الفرنسى جان إيف لودريان، خلال اجتماع فى العاصمة الفرنسية باريس، أهمية عملية المصالحة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كال براون، إن وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسى شددا على أهمية المصالحة السياسية في ليبيا في إطار عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، كما أنهما ناقشا الأمن في منطقة الساحل ووحدة الناتو ومواجهة الصين .