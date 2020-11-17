بولندا تسجل 19152 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى إلى 752940 حالة

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أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المُصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع منذ أمس بواقع 19152 حالة جديدة، ليصل إجمالي المصابين إلى 752 ألفا و940 شخصاً، كما ارتفع عدد المتوفين بالفيروس بحوالي 357 شخصا لتصل الحصيلة إلى 10848 شخصًا.

وذكرت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء البولندية، أن 324282 ممن أصيبوا بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس تماثلوا للشفاء.

وكانت بولندا قد فرضت الأسبوع الماضي قيودا جديدة على المتاجر والأماكن الترفيهية والمدارس والفنادق لمواجه الارتفاعات القياسية في أعداد حالات فيروس كورونا، على أن تظل هذه القيود سارية حتى 29 نوفمبر على أقرب تقدير.

ورصدت بولندا أول حالة إصابة بالفيروس في الرابع من شهر مارس الماضي.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا للإصابة بمرض (كوفيد-19)، ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.