بوتين: وجود جنود أتراك على خط التماس فى كاراباخ يعتبر استفزازا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن وجود جنود أتراك على خط التماس في كاراباخ يعتبر استفزازا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير الوضع الإنساني في سوريا وناجورني كاراباخ وسبل مكافحة فيروس (كورونا) المستجد.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الجانبين ناقشا الوضع الإنساني في سوريا وناجورني كاراباخ ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وآفاق التعاون بين وزارة الدفاع الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا على اهتمامهما بمواصلة الحوار وتطوير التفاعل في سياق تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في مناطق الأزمات في العالم.