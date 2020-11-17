بايدن يطالب بإغاثة متضررى كورونا: الإغلاق يمكننا من إعادة البناء بشكل أفضل

كتب ــ محمد شعلان

طالب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، بضرورة اجتماع الكونجرس لتمرير حزمة من قوانين الإغاثة المتعلقة بمواجهة كورونا لدعم السكان، موضحا أن تنفيذ الإغلاق لمواجهة ارتفاع حالات الفيروس مع تقديم الدعم المالي للعمال والشركات المتضررة على التوازي سيمكنهم من إعادة البناء ومحاصرة الوباء في الولايات المتحدة أكثر من أي وقت سابق.



بايدن على تويتر

وغرد بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " في الوقت الحالي، يجب أن يجتمع الكونجرس ويمرر حزمة إغاثة COVID، مثل قانون HEROES الذي أقره مجلس النواب منذ ستة أشهر، وبمجرد القضاء على الفيروس وتقديم الإغاثة الاقتصادية للعمال والشركات، يمكننا إعادة البناء بشكل أفضل من أي وقت مضى".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، المنتخب جو بايدن، إننا لن ندخر جهدا فى محاربة الفيروس وفتح اقتصادنا، متابعا: سنضمن توزيعا عادلا للقاح، مضيفا خلال مؤتمر صحفى: نريد العمل مع الجمهوريين من أجل مواجهة تداعيات الجائحة، موضحا أنه بالإمكان خلق أكثر من 6.5 مليون وظيفة جديدة.

وتابع جو بايدن: سنعمل على مساعدة الشركات الصغيرة المتعثرة من كورونا، مستطردا: تحدثنا مع كبرى الشركات عن أهمية الاستثمارات الداخلية للنهوض في البلاد وتقوية الاقتصاد.

ولفت الرئيس الأمريكى المنتخب، إلى أنه لا يمكن الاقتصار على خلق الثروة بل العمل على أن تكون الثروة موزعة بطريقة عادلة، موضحا أن هناك وظائف يهددها التلاشي لذلك لابد من توفير حزمة مساعدات للمساعدة في تعافي قطاعات عدة.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه على الشركات والأثرياء أن يسددوا "حصة منصفة" من الضرائب، متابعا: نناشد المواطنين باتخاذ تدابير الحيطة خلال احتفالات عيد الشكر القادم.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن خلال مؤتمر صحفى، أن الولايات المتحدة الامريكية تشكل 25% من حجم التجارة العالمية ويجب أن تسهم في وضع القوانين العالمية للتجارة.

وتابع جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود لمنظمة الصحة العالمية، موضحا أنه من الضرورى عودة الاقتصاد مع محاصرة فيروس كورونا.