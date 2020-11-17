اليوم السابع
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بايدن: تعرضنا للكثير من الضرر خلال السنوات الأربع الماضية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:56 م
بايدن: تعرضنا للكثير من الضرر خلال السنوات الأربع الماضية بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكى، المنتخب جو بايدن: تعرضنا للكثير من الضرر خلال السنوات الأربع الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: لم أحصل على التقارير الاستخباراتية بعد.

وتمثل ولاية جورجيا التى يتم فيها إعادة فرز الأصوات معيار حاسم للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسط كشف تقارير أمريكية أنه خلال إعادة فرز الأصوات تك اكتشاف أصوات لم يتم حسابها للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، فى الوقت الذى كشف فيه سكرتير ولاية جورجيا تعرضه لتهديدات من الحزب الجمهورى الذى ينتمى له ترامب.

وقالت سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست: أتعرض لضغوط متزايدة من زملائى الجمهوريين لقلب خسارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب فى الولاية، وفقا لمصادر إعلامية.

 

 


ترامب

بايدن

الانتخابات الامريكية

انتخابات امريكا

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