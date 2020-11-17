اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:22 م
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انتحار شاب شنقا لمروره بأزمة نفسية فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:14 م
انتحار شاب شنقا لمروره بأزمة نفسية فى مدينة 6 أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انتحر شاب بشنق نفسه داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، لإصابته بأزمة نفسية بسبب تعاطيه المواد المخدرة، ومحاولته التوقف عن الإدمان، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، ووجود أثار خنق حول رقبته.

بسؤال أفراد أسرته ذكروا أنه انتحر بشنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، لإدمانه المواد المخدرة، ومحاولته التوقف عن الإدمان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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