وذكرت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 247 ألفا و202 حالة، وذلك عقب تسجيل 995 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



