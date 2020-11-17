اليوم السابع
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المعمل الكيماوى يحدد مصير مدير مخزن ضبط بحوزته 1.5 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير مدير مخزن ضبط بحوزته 1.5 طن لحوم فاسدة بالقاهرة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى ، بالتحفظ على 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة تم ضبطهم بحوزة مدير مخزن داخل مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهز، لفحصها وإعداد تقرير عنها للتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجارى على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق ارباح غير مشروعة ، بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم الشهبرة للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 1.5 طن "مقطعات لحوم – لحم دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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