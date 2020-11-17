اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:22 م
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المبادرات الرئاسية بكفر الشيخ تجرى الكشف الطبى على 600 ألف مواطن وتفحص 460 ألف سيدة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:16 م
المبادرات الرئاسية بكفر الشيخ تجرى الكشف الطبى على 600 ألف مواطن وتفحص 460 ألف سيدة قافلة طبية - أرشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

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أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، نجاح المبادرات الرئاسية فى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، التى شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية، وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عما تم إنجازه من المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة.

وتمكنت الفرق الطبية المتعددة بمديرية الصحة من فحص 525 ألف مواطن بالنسبة لمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة "السكر، الضغط، السمنة"، كما تمكنت الفرق الطبية من إجراء الكشف على 75 ألف طفل حديثى الولادة خلال مبادرة السمعيات، وفحص 460 ألف خلال مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للفرق الطبية بمديرية الصحة من أطباء وممرضين، وجميع العاملين بقطاع الصحة.


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