اليوم السابع
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القبض على صاحب المزرعة المتهم بتعذيب أطفال زوجته بالتجمع

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:06 ص
القبض على صاحب المزرعة المتهم بتعذيب أطفال زوجته بالتجمع متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب مزرعة لاتهامه بتعذيب طفليه داخل فيلا فى التجمع بعدما تزوج من والدتهما عرفيا، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بقيام شخص بتعذيب طفلين وإلقاء المياه الساخنة على أحدهما فى التجمع، وعلى الفور رجال المباحث إلى المكان، ومن خلال الفحص تبين قيام "م.ع" 37 سنة صاحب مزرعة مواشى متزوج من والدة الأطفال "ع.ح" 38 سنة موظفة، مقيمة محل البلاغ عرفيا منذ 6 أشهر، واعترف بتعديه بالضرب على "م.أ" 5 سنوات ومصاب بحروق بكامل جسده وشقيقته "ن.أ" 7 سنوات، مصابة بآثار حروق قديمة بالصدر والبطن، وتم ضبط سخان مياه وخرطوم جرى استخدامهما فى التعدى على الأطفال فيما تم نقلهما المستشفى.

ودلت التحريات أن المتهم كان يقوم تأديبهما لقيامهما بازعاجه في أوقات نومه، وتبين أنه سبق له العلاج النفسي بأدوية مضادة للاكتئاب لدى طبيب، وسبق له التعدى على والدته بالضرب وأحدث إصابتها بكسر وادعت الأم أنها سقطت ولم يتم تحرير محضر بتلك الواقعة.

وعلى جانب آخر، اعترفت والدة الأطفال "أنه يتعدى على أولاها بدعوى تأديبهما وعند اعترضها يتعدى عليها بالضرب، مضيفة أنه سبق لها الزواج عدة مرات، حيث أنجبت من الأول 4 أطفال في حضانة والدهم، والزواج الثاني أنجبت منه هذين الطفلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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