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العربية: انفجارات تهز المنطقة الخضراء فى بغداد

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:42 م
العربية: انفجارات تهز المنطقة الخضراء فى بغداد العراق
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مراسلها تأكيده حدوث انفجارات تهز المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

من ناحية أخرى، قالت مصاد بالشرطة العراقية، لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء إن صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

ودوت أصوات صفارات الإنذار من السفارة الأمريكية داخل المنطقة التي تضم أيضا مباني حكومية وبعثات أجنبية.

وقال مصدر أمني إن أربعة صواريخ على الأقل أُطلقت وسقط بعضها قرب السفارة الأمريكية.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اعتقال 3 إرهابيين في محافظة نينوى، وذكرت الوكالة -وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء- أن "مديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين والمطلوبين وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابى".

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك الجماعات الإرهابية، حيث تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

 

 

 


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