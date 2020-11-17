العراق يسجل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة - في بيان أورته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن 3460 مصابًا بالفيروس تماثلوا للشفاء، فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.
العراق يسجل 2961 إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:18 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
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