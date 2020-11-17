اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:54 م
خالد صلاح
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العراق يسجل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:18 م
العراق يسجل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة - في بيان أورته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن 3460 مصابًا بالفيروس تماثلوا للشفاء، فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.


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كورونا فى العراق

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