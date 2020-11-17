اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:08 ص
خالد صلاح
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الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:00 ص
الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وذكرت أيضا أنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، نزولا من 14 حالة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86361 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

 

 


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