"الصحة التونسية": 28 وفاة و1319 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2445 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1319 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 81 ألفا و723 إصابة.