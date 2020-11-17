"الصحة التونسية": 28 وفاة و1319 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2445 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1319 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 81 ألفا و723 إصابة.
"الصحة التونسية": 28 وفاة و1319 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعةالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:14 م
كورونا فى تونس - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2445 حالة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تونس والاتحاد الأوروبى يبحثان الشراكة التنموية والدعم فى ظل كوروناالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:28 م
27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا و 19وفاة و599 حالة فى تونسالإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:25 م
تونس تنقذ 24 شخصًا بعد تعطل قاربهم أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروباالإثنين، 16 نوفمبر 2020 06:21 م
صحة تونس تؤكد فاعلية إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا والوفيات من 50 : 60 يومياالإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:31 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة