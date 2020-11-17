اليوم السابع
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خالد صلاح
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"الصحة التونسية": 28 وفاة و1319 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:14 م
"الصحة التونسية": 28 وفاة و1319 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2445 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1319 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 81 ألفا و723 إصابة.


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فيروس كورونا

كورونا فى تونس

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