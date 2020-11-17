اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:29 م
خالد صلاح
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"الصحة التونسية" تعلن شفاء 56 ألفًا و748 مصابًا من فيروس "كورونا"

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:28 م
"الصحة التونسية" تعلن شفاء 56 ألفًا و748 مصابًا من فيروس "كورونا" كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 56 ألفًا و748 حالة شفاء من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والتي تبلغ 81 ألفًا و723 إصابة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 3 آلاف 839 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 272 حالة، إلى جانب 138 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2445 حالة، فيما تم تسجيل 1319 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 81 ألفًا و723 إصابة.


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