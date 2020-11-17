اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:25 م
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الشاب الأمين.. عثر على 30 ألف جنيه بالأقصر وأعادها لمالكها.. أحمد فرج الله: وجدت كيس النقود وبحثت عن صاحبه.. وجزار بالمنطقة قدم علامات تدل على ملكيته له فسلمته أمواله.. ورفضت الحصول على مكافأة لأنه واجب.. صور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:00 م
الشاب الأمين.. عثر على 30 ألف جنيه بالأقصر وأعادها لمالكها.. أحمد فرج الله: وجدت كيس النقود وبحثت عن صاحبه.. وجزار بالمنطقة قدم علامات تدل على ملكيته له فسلمته أمواله.. ورفضت الحصول على مكافأة لأنه واجب.. صور الشاب الأقصرى الأمين
الأقصر – أحمد مرعى

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أخلاق الشباب المصرى لا تزال تتصدر المشهد على مدار الساعة، فتارة هنا شاب شهم ومحترم وتارة شاب أمين ومخلص، وبطل قصة اليوم هو الشاب الأقصرى أحمد محمد فرج الله ابن مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والذى ضرب مثالًا فى الأمانة وحسن الأخلاق عقب عثوره على كيس ملقى فى الأرض أمام محل أدوات منزلية خاص به بشارع السويقة بوسط مدينة إسنا، وبداخله 30 ألف جنيه وتركه بالمحل حتى عثر على صاحبه وهو جزار بالمنطقة وقام بإعادته له بعد تقديم العلامات الدالة على ملكيته للمال.

اليوم السابع تلتقى بالشاب الإسناوى الأمين أحمد فرج الله بعد إعادته 30 ألف (1)

موقف الشاب الأمين أحمد محمد فرج الله الذى لم يتعدى عمره 30 سنة، صاحب محل أدوات منزلية بشارع السويقة بمدينة إسنا، يجسد الأمانة والأخلاق الأصيلة، حيث أنه كعادته يقوم بكنس وتنظيف المحل من الداخل والخارج، وخلال التنظيف وكنس الشارع لتجميل المنطقة المحيطة بالمحل الخاص به، عثر على كيس أبيض ملفوف بشكل غريب، وقام بالتقاطه من الأرض بعدما كان المارة يدهسونه بأقدامهم دون معرفة ما بداخله، وعندما فتحه وجد داخله مبلغ مالى كبير وصل لـ30 ألف جنيه، فتوجه بالكيس لداخل المحل وتركه داخله لحين العثور على صاحبه.

اليوم السابع تلتقى بالشاب الإسناوى الأمين أحمد فرج الله بعد إعادته 30 ألف (2)

وقال الشاب الإسناوى الأمين أحمد فرج الله، لـ"اليوم السابع"، إن الواقعة كانت يوم السبت الماضى، عندما كانت متواجد أمام المحل الخاص به بشارع السويقة وشاهد كيس أبيض ملفوف فى الأرض والزبائن تعبر عليه، وعندما التقطه من الأرض عثر بداخلها على مبلغ مالى حوالى 30 ألف جنيه، واحتفظ به داخل المحل الخاص به لحين العثور على صاحبه.

اليوم السابع تلتقى بالشاب الإسناوى الأمين أحمد فرج الله بعد إعادته 30 ألف (6)

وأضاف الشاب الإسناوى أحمد فرج الله، أنه توجه لمنزله لتناول وجبة الغداء مع أسرته، وعندما عاد للمحل وجد الأهالى يبحثون عن كيس بداخلها نقود سقط منهم فى شارع السويقة، وطلب منهما أمارة أو علامة تدل على ما بداخل الكيس، وهو ما حدث من صاحب الكيس الذى يعمل جزار بالمنطقة، وشرح له تفاصيل وعدد النقود وكافة الإشارات التى تدل على أنه صاحب المبلغ المفقود، وبالفعل قام بتسليمه له فى الحال، ورفض أخذ أية نقود نظير أمانته، مؤكدًا على أنها أمانة واحتفظ بها لوجه الله تعالى وقرر ردها لصاحبها دون أية مكافآت على حد قوله.

اليوم السابع تلتقى بالشاب الإسناوى الأمين أحمد فرج الله بعد إعادته 30 ألف (9)

وأكد فرج الله، أنه كعادة أهالى السوق فى المدينة من يعثر على أمانة أموال أو غيرها، يقوم بوضعها معه ويبلغ جميع جيرانه بالمحلات المجاورة أنه من ضاعت منه أمانة يقدم "أمارتها" وعلاماتها الكاملة لردها له، مشددًا على أن جميع أبناء السوق لديهم صفات الأمانة ولا يضيع شيء فى منطقة السويقة إلا ويجده صاحبه طالما مع أصحاب المحلات لكونهم يبحثون عن رزقهم بالحلال فقط.

 

 

اليوم السابع تلتقى بالشاب الإسناوى الأمين أحمد فرج الله بعد إعادته 30 ألف (4)
 

 
اليوم السابع تلتقى بالشاب الإسناوى الأمين أحمد فرج الله بعد إعادته 30 ألف (8)
 

 

اليوم السابع تلتقى بالشاب الإسناوى الأمين أحمد فرج الله بعد إعادته 30 ألف (10)
اليوم السابع تلتقى بالشاب الإسناوى الأمين أحمد فرج الله بعد إعادته 30 ألف (10)

 

اليوم السابع تلتقى بالشاب الإسناوى الأمين أحمد فرج الله بعد إعادته 30 ألف (11)
 

 


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شاب يعثر على كيس به اموال

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شاب اقصرى يعيد 30 الف جنية لصاحبها

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