الرئيس الروسى يحذر من مخاطر تفاقم الوضع الأمنى فى الشرق الأوسط

كتب وكالات

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فى خطابه الذى ألقاها فى قمة "بريكس" من المخاطر المستمرة فى الشرق الأوسط، وركز فى كلمته على الوضع فى العراق بشكل خاص، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بوتين فى كلمة ألقاها عبر تقنية "فيديو كونفرونس"، اليوم الثلاثاء، أمام قادة مجموعة "بريكس": "لا تزال هناك مخاطر من تفاقم الوضع فى العراق ولبنان وأفغانستان ومنطقة الخليج".

وأشار الرئيس الروسى إلى أن الوضع فى مجال الأمن العالمى والإقليمى لا يزال صعبا، قائلا: "يمكن ملاحظة زعزعة استقرار خطيرة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستمرار المواجهات المسلحة فى ليبيا واليمن. ولا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به للتوصل إلى تسوية سياسية فى سوريا".

وأكد بوتين على أن الإرهاب الدولى وتهريب المخدرات ما زالا يشكلان تهديدا خطيرا، كما أشار إلى أن حجم الجرائم الإلكترونية قد زاد بشكل ملحوظ.