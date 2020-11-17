التصريح بدفن جثة شاب انتحر بسبب أزمة نفسية نتيجة خلافات عائلية فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة بدفن جثة شاب انتحر داخل منزله فى العياط، بعدما ثبت من تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية، وأن المتوفى أقدم على الانتحار نتيجة مروره بأزمة نفسية. وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة انتحار شاب داخل مسكنه بالعياط، حيث تم العثور على جثته نتيجة شنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات عائلية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، توصلت التحريات إلى انتحاره بشنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، نتيجة خلافات عائلية.

تم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.