البرلمان الروسى يناقش مشروع لمنح حصانة الرؤساء بعد التقاعد

تبنى مجلس الدوما (النواب) في البرلمان الروسي، اليوم/الثلاثاء/ في القراءة الأولى مشروع قانون يمنح رئيس الدولة السابق وأفراد عائلته حصانة من الملاحقة القضائية. حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فى خطابه الذى ألقاها فى قمة "بريكس" من المخاطر المستمرة فى الشرق الأوسط، وركز فى كلمته على الوضع فى العراق بشكل خاص، بحسب "روسيا اليوم". وقال بوتين فى كلمة ألقاها عبر تقنية "فيديو كونفرونس"، اليوم الثلاثاء، أمام قادة مجموعة "بريكس": "لا تزال هناك مخاطر من تفاقم الوضع فى العراق ولبنان وأفغانستان ومنطقة الخليج".
البرلمان الروسى يناقش مشروع لمنح حصانة الرؤساء بعد التقاعدالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:39 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
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