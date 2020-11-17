اليوم السابع
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البدء فى أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم.. صور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:03 م
البدء فى أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم.. صور تطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه فى إطار رفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والإرتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية ، تم  البدء في تطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم وسيستمر العمل ليلاً ونهاراً بهدف تجميلها وتوسعة وإزدواج الطريق القادم من بركة السبع إلى مدينة شبين الكوم بدءاً من معهد الكبد حتى المستشفى التعليمى وكذا زراعة أعمدة ديكورية بالجزيرة الوسطى وتطوير المنطقة أمام  مستشفى الطوارىء الجديدة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد قام بجولة ميدانية فى أغسطسى الماضى ووجه بإعداد تصور لتطوير المنطقة حول المستشفى التعليمى لتحقيق السيولة المرورية ، مؤكداً على أنه سيتابع بنفسه نتائج أعمال التطوير والتجميل .

 

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 تطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى

 

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 تطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى

 

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 تطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى

 

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 تطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى

 

 


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