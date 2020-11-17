اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:52 م
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الأموال العامة تضبط قضيتين توظيف أموال بقيمة بـ 9 ملايين جنيه

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:28 م
الأموال العامة تضبط قضيتين توظيف أموال بقيمة بـ 9 ملايين جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة، وتمكنت من ضبط قضيتين توظيف أموال بقيمة 9 مليون جنيه.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين "نصب واحتيال على المواطنين، توظيف أموال"وضبط فيها قرابة (9 مليون جنيه مستندياً" ومُتهم فيها شخصين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 


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